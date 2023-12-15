Futbolda dolandırıcılık davası: Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istendi

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan olayını aydınlatmaya yönelik yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seçil Erzan olayıyla ilgili görüntülerin bulunduğu hard disklere el koyduğu öğrenildi. Olayla ilgili sıcak gelen son dakika bilgisine göre; Seçil Erzan’ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Aynı zamanda Savcılık tarafından Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesinin de talep edildiği öğrenildi.