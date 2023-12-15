CHP'li İBB yönetiminde ulaşım rezaletine İETT otobüslerinin sefer sırasında bozulması sık sık sosyal medyadaki paylaşımlara yansıyan, duraklardaki yolcu bilgilendirme ekranlarında geliş saati yazılmasına rağmen çoğunlukla zamanında ulaşamayan otobüsler ile diğer toplu ulaşım araçları tepkiye neden oluyor. Şoförlükten emekli İbrahim Halil Kahya, "Küçükçekmece Vergi Dairesi'nden Cevizlibağ'a gelmem gerekiyordu, otobüs bulamadım. İki saat bekledim, otobüs gelmedi, taksiyle gelmek zorunda kaldım." dedi. Otobüs arızalarındaki artışlar, İBB Meclis toplantılarında da zaman zaman "Araç bakımlarının yetersiz yapıldığı" iddiasıyla tartışılıyor. İBB'nin kendi raporlarında da otobüs arızalarında meydana gelen artışlar görülüyor.