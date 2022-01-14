Haberler Yaşam Videoları Firma sahibinin ayakkabı aldığı ve yarım saat sonra bagajda işçiyle birlikte yeniden geldiği anlar da kaydedildi

Firma sahibinin ayakkabı aldığı ve yarım saat sonra bagajda işçiyle birlikte yeniden geldiği anlar da kaydedildi

Firma sahibinin ayakkabı aldığı ve yarım saat sonra bagajda işçiyle birlikte yeniden geldiği anlar da kaydedildi
14.01.2022 12:49

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:14
Ünlü oyuncu bunu hep yapıyor!...
Ana Sayfa 00:58
200 TL’lik kirayı 4000 TL’ye...
Ana Sayfa 06:32
Araçlar için ÖTV matrah...
Ana Sayfa 01:18
Buzlanma ve dona dikkat (14...
Ana Sayfa 01:54
Salim Şen'den skandal...
Ana Sayfa 00:24
Turşucudan ekonomik...
Ana Sayfa 00:25
Sır gibi sakladığı eşine bakın...
Ana Sayfa 03:52
Ebru Gündeş hakkında flaş...
Ana Sayfa 02:13
Bakan Nebati'den flaş...
Ana Sayfa 00:19
Şeyma Subaşı'dan görenleri...
Ana Sayfa 00:30
Korkunç kaza! Aşırı süratli...
Ana Sayfa 00:15
Ebru Şahin’den romantik...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat işleri yapan taşeron bir firmanın sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından önce firma sahibinin ayakkabıyı aldığı, ardından işçinin yapı market içinde ayakkabısını değiştirdiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Ayakkabıyı aldıktan yaklaşık yarım saat sonra bu defa işçi ile birlikte yapı markete geldi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı. Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, akrabası olan işçinin kendi isteğiyle şakalaşmak maksadıyla bagaja bindiğini iddia etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA