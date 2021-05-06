RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı ne olacak? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasına saatler kaldı. Piyasaların gözü kulağı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki Merkez Bankası'nın açıklayağı faiz kararında. Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda faiz kararını sabit yönlü kullanan Merkez Bankası, bu ay da kararını vererek kamuoyuna duyuracak. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İşte Merkez'in faiz kararına ilişkin detaylar.

06.05.2021 09:09 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:13
Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı ne olacak? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?

Merkez Bankası Toplantısı ile faiz kararı belli olacak. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı 'Enflasyon Raporu'nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı ne olacak? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?

Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar da bu ayın planlanan toplantısının ne zaman yapılacağını ve faiz kararının ne zaman alınacağına odaklandı.

Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı ne olacak? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?

Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı ne olacak? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021'de açıklanacak.

Merkez Bankası'nın 6 Mayıs faiz kararı ne olacak? TCMB faiz konusunda nasıl bir karar alacak?

TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu.