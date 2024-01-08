SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 14:36 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 14:42

Eyüpsultan’da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan’da 27 Aralık 2022 tarihinde T.Y.’nin ve 19 Aralık 2022 tarihinde S.Ç. isimli şahsın motosikletlerin çalınması üzerine çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hırsızlık anlarının bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin diğer motosikleti çalarak kaçtıkları anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen motosiklet tamircileri, 17 motosiklet hırsızlığı suç kaydı bulunan Yusuf E.Ç.(25) ile aynı suçtan 4 kaydı olan Onur S.(25) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, biri parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerden birinin motor numarası taşlanarak yok edilirken, gerçek kimlik ve plaka bilgileri tespit edilemedi. Bir diğer motosikletin ise sağlam olarak ele geçirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin yakalanan hırsızlar, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da Var
MasterChef All Star’ın şampiyonu belli oldu! 02:02
MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu!
08.01.2024Pazartesi
Emekliye refah payı ne olacak? En düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklinin maaşı ne olacak? İşte detaylar… 02:47
Emekliye refah payı ne olacak?
08.01.2024Pazartesi
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz! 04:22
"Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
08.01.2024Pazartesi
İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP’li Erkan Çakır’dan bomba itiraf! İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu bitirme oyunu: Talimat aldım 02:11
İstanbulluların paraları delege borsasına!
08.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA