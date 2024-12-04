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Esenyurt'ta cinsel istismar operasyonu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta cinsel istismar operasyonu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 17:34

İstanbul Esenyurt'ta, cinsel istismar şüphesiyle bir eve düzenlenen operasyonda yaralı olarak bulunan 14 yaşındaki İ.S.Y. adlı çocuk, hastanede hayatını kaybetti. 2 Aralık gecesi, bir arkadaşının alıkonulduğunu ihbar eden 15 yaşındaki Y.K.O.’nun yönlendirmesiyle adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.Ö.'nün silahlı saldırısıyla karşılaşmış ve bir polis memuru ağır yaralanmıştı. Operasyon sonucunda M.Ö. ve zorla tutulduğu belirtilen İ.S.Y. yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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