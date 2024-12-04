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Taciz, çocuk istismarı, tecavüz... Gaga Bulut'tan iğrenç pedofili yayın! Tecavüzcü sapıktan 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar itirafı! (Son Dakika Videoları)
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Taciz, çocuk istismarı, tecavüz... Gaga Bulut'tan iğrenç pedofili yayın! Tecavüzcü sapıktan 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar itirafı! (Son Dakika Videoları)

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 12:29

Taciz, çocuk istismarı, tecavüz... Sosyal medyada yaptığı sapkın yayınlarla halkın tepkisini çeken Gaga Bulut isimli ahlaksız fenomen açtığı canlı yayınla yine toplumda infial yaratacak bir iğrençliğe daha imza attı. Gaga Bulut'un yayına aldığı 40 yaşındaki sapık 14 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunu itiraf edip o anları anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada büyük tepki ve infial yaratan yayınla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

40 YAŞINDAKİ SAPIĞI YAYINA ÇIKARDI

Sapık Gaga Bulut'un yayınına katılan 40 yaşındaki pedofili sapık, 14 yaşındaki erkek çocuğunu nasıl istismar ettiğini anlattı.

Gaga Bulut 40 yaşındaki tacizciyi yayına aldı (Sosyal medya)

YEĞENİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İki sapığın iğrenç konuşmalarında kendisini satanist olarak tanıtan 40 yaşındaki pedofili, ilk ilişkisini 14 yaşındaki çocuk ile yaşadığını belirtirken istismar ettiği küçük çocuğun yeğeni olduğunu da itiraf etti.

Başsavcılık, kamu vicdanını sarsan bu olayla ilgili yasal süreci hızla başlattığını duyurdu.

Pedefoli sapık Gaga Bulut (Takvim.com.tr/Arşiv)

40 YAŞINDAKİ İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

BU KAÇINCI VUKUAT

Daha öncede İzmir'de, çocuklara yönelik istismar görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşan, "Gagabulut" lakaplı Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme, Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik "cinsel istismara azmettirme" suçundan her mağdur için 8 yıl, "müstehcen görüntüleri yaymak" suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezası vermişti. Ancak "Gaga" lakaplı Bulut Altuğ, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye edildi.

Küçük çocuğa tecavüz eden ateist sapık (Sosyal medya)

Serbest kaldıktan sonra bu seferde yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak suç teşkil eden paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı
Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı

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Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı
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