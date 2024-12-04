Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 12:29

Sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

40 YAŞINDAKİ SAPIĞI YAYINA ÇIKARDI



Sapık Gaga Bulut'un yayınına katılan 40 yaşındaki pedofili sapık, 14 yaşındaki erkek çocuğunu nasıl istismar ettiğini anlattı.

YEĞENİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ



İki sapığın iğrenç konuşmalarında kendisini satanist olarak tanıtan 40 yaşındaki pedofili, ilk ilişkisini 14 yaşındaki çocuk ile yaşadığını belirtirken istismar ettiği küçük çocuğun yeğeni olduğunu da itiraf etti.

Başsavcılık, kamu vicdanını sarsan bu olayla ilgili yasal süreci hızla başlattığını duyurdu.

40 YAŞINDAKİ İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI



Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

BU KAÇINCI VUKUAT

Daha öncede İzmir'de, çocuklara yönelik istismar görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşan, "Gagabulut" lakaplı Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme, Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik "cinsel istismara azmettirme" suçundan her mağdur için 8 yıl, "müstehcen görüntüleri yaymak" suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezası vermişti. Ancak "Gaga" lakaplı Bulut Altuğ, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye edildi.

Serbest kaldıktan sonra bu seferde yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak suç teşkil eden paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.