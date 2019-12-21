Epilepsi hastası minik İkra’nın Başkan Erdoğan sevgisi: Tayyip dede seni çok seviyorum 21.12.2019 09:57

Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası İkra Çetinkaya’nın (8), Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini söyledi. Minik İkra, " Tayyip dede, cumhurbaşkanım seni çok seviyorum, ne olur yanıma gel” sözleriyle Erdoğan'a çağrıda bulundu.