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Engelli torunu için 74 yaşında voleybola başladı: “Torunum için ne gerekiyorsa yaparız, benim yorgunluğum yok”

Engelli torunu için 74 yaşında voleybola başladı: “Torunum için ne gerekiyorsa yaparız, benim yorgunluğum yok”
18.12.2022 12:09 - Son Güncelleme: 18.12.2022 12:09

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İşitme engelli torunu Naile için voleybol sahasına inen 74 yaşındaki Yılmaz Akgül, torunuyla birlikte antrenmanlara katılıp voleybol oynuyor. 74 yaşındaki Taha Akgül, işitme engelli torunu Naile Akgül için voleybol sahasına indi. Torununu rahat hissettirmek ve kursa adapte olmasını sağlamak için kendisiyle voleybol oynadı, antrenman yaptı. İzleyenleri kendisine hayran bırakan Yılmaz Akgül, voleybola başlama macerasını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Daha önce voleybol oynamadığını belirten Akgül, “Elim yakışıyor. Ne derlerse yapıyorum. Dört dörtlük olmasa da yakınına ulaşıyorum” ifadesini kullandı.

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