İstanbul’da nefes kesen operasyon

Maslak’ta uygulama esnasında uyuşturucu satışı yapan 2 torbacı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıkması üzerine çalışmayı derinleştiren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacıyı kaldığı pansiyonda nefes kesen bir baskınla kıskıvrak yakaladı. Aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan 3 torbacıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıyer Maslak’ta gece saatlerinde uygulama yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motorize Yunus Timleri, sokak üzerinde iki şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipleri, torbacılar Resul A. (21) ve İzzet D.’yi (20) kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptığı üst aramalarında Resul A.'nın üzerinden 6 adet paketli halde bulunan ve toplam ağırlığı 16.84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin alınan ifadelerinde, Melihcan S. (29) isimli bir şahsın onlara uyuşturucu madde temin ettiği, günlük 500 lira karşılığında Melihcan S. tarafından konum gönderdiği adrese gidip teslim ettikleri bilgisine ulaşıldı. Sarıyer polisi “lobi” diyerek odaya bastı Bunun üzerine harekete geçerek çalışmaları derinleştiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Melihcan S. isimli şahsın adresini tespit ederek evine baskın düzenledi. Evde olmaması üzerine polis ekipleri yaptığı incelemelerde şahsın Beşiktaş Ortaköy’de bir pansiyonda olduğunu tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın pansiyonda kaldığı odaya baskın düzenledi. Baskın esnasında “lobi” diyen polis ekipleri kapıyı alan Melihcan S. kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.