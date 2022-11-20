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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan adam iki aracın arasında kalmaktan son kurtuldu

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan adam iki aracın arasında kalmaktan son kurtuldu
20.11.2022 09:02

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, çarpışmanın etkisi ile savrulan iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olay, merkez İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana caddede ilerleyen bir otomobil, yan yoldan hızlı bir şekilde çıkan başka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir anda yön değiştiren iki otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa doğru yöneldi. Araçların üzerine doğru geldiğini son anda fark eden vatandaş, araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak duran araç, o anda cadde üzerinde bulunan esnaflara da korkulu dakikalar yaşattı. Kazada bir araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

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