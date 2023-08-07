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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 10:40 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 10:44

Elazığ’da akıl almaz seyahat kamerada

Elazığ’da bir şahıs, otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat etti. Kaput üzerinde tehlikeli yolculuk çevredekiler tarafından cep telefon ile kaydedildi. Olay, Abdullapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs cadde üzerindeki aracın üzerine çıktı. Ardından araç, kapıları açık şekilde hareket etti. Kaputunun üzerindeki şahıs ile kapısı açık şekilde hızla ilerleyen araç, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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