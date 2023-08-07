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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 11:03 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 11:11

Bursa’da iki grup arasında çıkan yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü! O anlar kamerada

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma sokağı ringe çevirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı. Merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. İkiz oldukları düşünülen iki genç ile bir grubun arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar bir anda birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansıdı. Caddeyi boks ringine çeviren gençler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

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