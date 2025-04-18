Elazığ’da 2 gündür kayıp olan suat dal sağ bulundu

Giriş Tarihi: 18.04.2025 12:07:33

16 Nisan'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giden Suat Dal, akşam saatlerinde evine dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, polis, UMKE ve sivil arama-kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 78 kişilik ekip, hem hastane çevresinde hem de Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde çalışmalarını sürdürdü.

Suat Dal, sabah saatlerinde Sugözü Mahallesi kırsalında yorgun ancak sağ olarak bulundu. İlk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı yeniden hastaneye kaldırılan Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suat Dal isimli vatandaşımız sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimizi bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" denildi.