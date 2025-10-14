PODCAST CANLI YAYIN
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'nin Musabeyli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan bir traktör tamir edildiği sırada, seyir halinde olan R.E. idaresindeki 22 AEU 773 plakalı otomobil ile G.D. yönetimindeki 59 ABV 558 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.E.'nin aracı takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle