Edirne yolunda dehşet: Araçlar hurdaya döndü! 1 ölü 2 yaralı

BEŞ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, olay yerinde can pazarı yaşandı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Edirne-Lalapaşa kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, iki tır ile üç otomobil birbirine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıkları, kazanın ardından büyük bir gürültü duyduklarını ve çevrede panik yaşandığını aktardı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

BİR ÖLÜ İKİ YARALI

İlk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni morga gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden açıldı.