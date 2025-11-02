Edirne'de feci TIR kazası kamerada: 1 ölü 2 yaralı

TIRIN LASTİĞİ PATLADI ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

LASTİĞİ PATLAYAN TIR KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Edirne'den Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine giden yolda meydana geldi. 34 GJR 76 plakalı tırın sürücüsü, iddiaya göre sollama yaptığı sırada aracın lastiği patladı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki tır, diğer araçlara çarptı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle iki tır ve üç otomobil birbirine girdi. Otomobillerden biri paramparça olup yol kenarına devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Ersin Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Diğer yaralıyla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FECİ ANLAR KAMERADA

Hayatını kaybeden Ersin Arslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Feci zincirleme kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.