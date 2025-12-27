PODCAST CANLI YAYIN
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır’da boş bir dairede çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’un, cinayetten kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı tutuklandı.

Kars'ta meydan muhaberesi gibi kavga kamerada: 7 yaralı
Kars'ta bıçaklı kavga kamerada: 7 yaralı
Adana'da dolu yağdı: Yollar ve tarlalar beyaza büründü
Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı! Yoğun bakım sonrası ilk görüntü!
