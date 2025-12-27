PODCAST
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 16:24
Diyarbakır’da boş bir dairede çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’un, cinayetten kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı tutuklandı.
