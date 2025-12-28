Beyoğlu’nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası; kafa attı cam bardakla boğazından yaraladı

EĞLENCE MEKANINDA BARDAKLI SALDIRI KAMERADA

Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan kavgada Ömer G., cam bardakla saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Saldırı ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

"KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ" SAVUNMASI

Olay sonrası inceleme başlatan polis, saldırganın Abdullah Kemal D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, ifadesinde kız arkadaşına sarkıntılık yapıldığını ve kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi 'kasten yaralama' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.