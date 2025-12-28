PODCAST CANLI YAYIN
Beyoğlu’nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası; kafa attı cam bardakla boğazından yaraladı

Beyoğlu’nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası; kafa attı cam bardakla boğazından yaraladı

Beyoğlu’nda eğlence mekanına giden Ömer G., Abdullah Kemal D. (30) tarafından kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla saldırıya uğradı. Cam bardakla boğazından yaralanan ve kafa atılarak darbedilen Ömer G. hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Abdullah Kemal D. tutuklanırken, olayın görüntüleri ortaya çıktı.

EĞLENCE MEKANINDA BARDAKLI SALDIRI KAMERADA

Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan kavgada Ömer G., cam bardakla saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Saldırı ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

"KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ" SAVUNMASI

Olay sonrası inceleme başlatan polis, saldırganın Abdullah Kemal D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, ifadesinde kız arkadaşına sarkıntılık yapıldığını ve kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi 'kasten yaralama' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Bunlar da Var

Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Arda Güler’den olay tatil paylaşımı: Karlı havada buzlu suya girdi
Arda Güler’den olay tatil paylaşımı: Karlı havada buzlu suya girdi
Kars'ta meydan muhaberesi gibi kavga kamerada: 7 yaralı
Kars'ta meydan muhaberesi gibi kavga kamerada: 7 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle