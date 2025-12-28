Beyoğlu’nda eğlence mekanında sarkıntılık iddiası; kafa attı cam bardakla boğazından yaraladı
Beyoğlu’nda eğlence mekanına giden Ömer G., Abdullah Kemal D. (30) tarafından kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla saldırıya uğradı. Cam bardakla boğazından yaralanan ve kafa atılarak darbedilen Ömer G. hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Abdullah Kemal D. tutuklanırken, olayın görüntüleri ortaya çıktı.
EĞLENCE MEKANINDA BARDAKLI SALDIRI KAMERADA
Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan kavgada Ömer G., cam bardakla saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Saldırı ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.
"KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ" SAVUNMASI
Olay sonrası inceleme başlatan polis, saldırganın Abdullah Kemal D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, ifadesinde kız arkadaşına sarkıntılık yapıldığını ve kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdü.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi 'kasten yaralama' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.