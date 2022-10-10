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Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
10.10.2022 09:08 - Son Güncelleme: 10.10.2022 09:08

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Düzce’de D-100 Kara yolu üzerinde bulunan kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 Kara yolu, Astaksi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Düzce - Ankara istikametine seyretmekte olan G.Ç.’nin kullandığı 20 ABB 822 plakalı otomobil ile Hürriyet Caddesi’nden Düzce kent merkezine gitmekte olan B.Ç. idaresindeki 41 LZ 090 plakalı kamyonet Astaksi Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet kara yolunu aşarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler B.Ç. ve G.Ç. ile kamyonette ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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