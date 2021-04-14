Durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı güvenlik görevlisi kalp masajı ile kurtardı

Son dakika haberi... Samsun'da durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren 31 yaşındaki Serkan K.'ya, güvenlik görevlisi Eray Parlak kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadığı anları anlatan Eray Parlak, "Vatandaş durağa doğru geldi ancak iki büklüm bir haldeydi. 'Nefes alamıyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum' dedi. Dudakları morarmıştı ve kusması da vardı. Aslında kalp krizi belirtileri gösteriyordu. Hemen ambulansa haber verdim. Bazı istasyonlar da tek bazılarında çift çalışıyoruz. O gün de ben tek çalışıyordum. Vatandaşı, içeri taşıdım ve kendisini sert bir zemine yatırdım. Bu sırada da kendisiyle sürekli konuştum, adını ve yaşını sordum. O an sıkıntı yoktu ama birden kötü olmaya başladı ve kustu, 'ben artık gidiyorum, nefes alamıyorum, beni kurtar' deyince kalp masajı yapmaya karar verdim. Masajdan sonra biraz daha rahatladı ve nefes almaya başladı. Ben de biraz rahatladım" diye konuştu.