Durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren vatandaşı güvenlik görevlisi kalp masajı ile kurtardı
Son dakika haberi... Samsun'da durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren 31 yaşındaki Serkan K.'ya, güvenlik görevlisi Eray Parlak kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadığı anları anlatan Eray Parlak, "Vatandaş durağa doğru geldi ancak iki büklüm bir haldeydi. 'Nefes alamıyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum' dedi. Dudakları morarmıştı ve kusması da vardı. Aslında kalp krizi belirtileri gösteriyordu. Hemen ambulansa haber verdim. Bazı istasyonlar da tek bazılarında çift çalışıyoruz. O gün de ben tek çalışıyordum. Vatandaşı, içeri taşıdım ve kendisini sert bir zemine yatırdım. Bu sırada da kendisiyle sürekli konuştum, adını ve yaşını sordum. O an sıkıntı yoktu ama birden kötü olmaya başladı ve kustu, 'ben artık gidiyorum, nefes alamıyorum, beni kurtar' deyince kalp masajı yapmaya karar verdim. Masajdan sonra biraz daha rahatladı ve nefes almaya başladı. Ben de biraz rahatladım" diye konuştu.
Olay, 27 Mart'ta Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı tramvay durağında yaşandı. Tramvay beklerken bir anda rahatsızlanan Serkan K.'nin zor nefes aldığını fark eden güvenlik görevlisi Eray Parlak, yanına gitti. Serkan K., Parlak'a 'nefes alamıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum' deyince hemen 112 acil servise haber verildi.
Serkan K., çevredeki vatandaşların yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırıldı. Durumu gittikçe kötü olan Serkan K.'ya, daha önce ilk yardım eğitimi almış bulunan Eray Parlak kalp masajı yaptı ve Serkan K., olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
'KALP MASAJINDAN SONRA NEFES ALMAYA BAŞLADI'
Yaşadığı anları anlatan Eray Parlak, "O gün benim nöbetim vardı, vatandaş durağa doğru geldi ancak iki büklüm bir haldeydi. 'Nefes alamıyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum' dedi. Dudakları morarmıştı ve kusması da vardı. Aslında kalp krizi belirtileri gösteriyordu. Hemen ambulansa haber verdim.