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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 16:48

Diyarbakır’da 6 DEAŞ üyesi yakalandı

Diyarbakır’da Jandarma ve MİT koordinesinde yürütülen operasyonda DEAŞ üyesi 6 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca sözde Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldü. Bugün 6 adrese eş zamanlı icra edilen operasyonda DEAŞ yapılanmasında aktif rolü bulunan Suriye uyruklu A.B., S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu ve 3 adet sim kartı ele geçirildi.

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