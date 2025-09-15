PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır’da 18 yaşındaki Töre Kurt banyoda ölü bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki Töre Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Töre Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Sakallı Mahallesi Beykaya Mezrası'nda yaşandı. Töre Kurt'u banyoda hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bağlar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın nasıl gerçekleştiğinin netleşmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle