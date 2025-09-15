Diyarbakır’da 18 yaşındaki Töre Kurt banyoda ölü bulundu
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki Töre Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Sakallı Mahallesi Beykaya Mezrası'nda yaşandı. Töre Kurt'u banyoda hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bağlar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayın nasıl gerçekleştiğinin netleşmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.