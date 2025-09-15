Edirne’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Edirne’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde yaşandı. İ.M. idaresindeki 22 BK 099 plakalı otomobil, E.U. yönetimindeki 80 AHS 889 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.