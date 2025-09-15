PODCAST CANLI YAYIN

Edirne’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edirne’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde yaşandı. İ.M. idaresindeki 22 BK 099 plakalı otomobil, E.U. yönetimindeki 80 AHS 889 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle