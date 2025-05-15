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Derbi öncesi dehşet olay kamerada: Araç kalabalığın arasına daldı! 13 yaralı
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Derbi öncesi dehşet olay kamerada: Araç kalabalığın arasına daldı! 13 yaralı

Giriş Tarihi: 15.05.2025 23:37:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 23:37:20

İspanya’nın Barcelona kentinde Espanyol–Barcelona maçı öncesi bir kadın sürücü aracının kontrolünü kaybederek kalabalığa daldı. Olayda 13 kişi yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İspanya'nın Barcelona kentinde, Espanyol ile Barcelona futbol takımları arasındaki derbi maçı öncesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Espanyol Stadyumu önünde toplanan taraftarların arasına bir araç hızla daldı. Olayda 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İspanyol polisi tarafından yapılan ilk açıklamada, olayın bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kalabalık tarafından durdurulan aracın taş ve çeşitli cisimlerle hasar gördüğü, sürücünün daha sonra aniden gaza basarak tekrar kalabalığın arasına daldığı anlar yer aldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik kameralarının incelemeye alındığını bildirdi.

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