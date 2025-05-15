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Eşi ve 2 çocuğu yangında ölmüştü: Tutuklu itfaiyecinin görüntüleri ortaya çıktı!
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Eşi ve 2 çocuğu yangında ölmüştü: Tutuklu itfaiyecinin görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 18:20:31 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:20:59

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden ve tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin’in olay günü eve giriş-çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında çıkan yangında eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Gezgin hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Gezgin'in olay günü eve giriş ve çıkışlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülere göre Gezgin, 18 Mart sabahı saat 07.00'de motosikletiyle binanın önüne geliyor. Motosikletten inmeden önce binaya doğru bakan Gezgin, ardından apartmana giriyor. Yaklaşık 2 dakika sonra binadan çıkan itfaiyeci, motosikletine binerek olay yerinden ayrılıyor. Gezgin'in saat 07.59'da yeniden eve geldiği, bu kez motosikletini kameraların görmediği bir yere park ettiği tespit edildi. 08.11'de yeniden apartmandan çıktığı görülüyor. Bu anlara ait güvenlik kamerası kayıtları delil olarak dosyada yer aldı.

OLAY

Nazilli'nin Yeşil Mahallesi'nde 18 Mart'ta çıkan yangında, Turgay Gezgin'in eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Gezgin'in evde olmadığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gezgin, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, nişanlısı olduğu iddia edilen F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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