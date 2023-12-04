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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 11:23 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 11:29

DEPREM GEMLİK SON DAKİKA! 4 Aralık 5,1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar kamerada!

MARMARA Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve çevre illerde endişe yarattı. Vatandaşlar sokaklara çıktı. İşte korku dolu anların kameraya yansıdığı o görüntüler...

MARMARA Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42'de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.

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