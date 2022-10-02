Dengesini kaybetti 10 metrelik uçurumdan düşerek ağır yaralandı

Bursa’da alkol içerek dengesini kaybeden kişi 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Demirkapı Mahallesi Kireçocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt T. (33) alkol almak için uçurum kenarına oturdu. Bir süre alkol alan Mevlüt T., biranda dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Mevlüt T.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mevlüt T. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mevlüt T.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.