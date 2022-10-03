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Erzincan’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Erzincan’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı
03.10.2022 09:03 - Son Güncelleme: 03.10.2022 09:03

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Erzincan’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için Bursa’dan yola çıkıp Tunceli’nin Ovacık ilçesine gitmekte olan yolcuları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kızıldağ mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan merkez, Refahiye ve İmranlı’dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan Haydar Solmaz, “Bursa’dan Ovacık’a gidiyorduk. Cenazemiz vardı. Düz yolda bir anda midibüs devrildi.” dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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