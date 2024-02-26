SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 11:44 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 11:44

Cumhur İttifak İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul'un Sorunlarına Tepki: 'Bunu Hak Etmiyoruz'"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, İstanbul'un karşılaştığı sorunlara ve yaşanan sıkıntılara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Paylaştığı dört ayrı videoda şehrin farklı bölgelerindeki sorunları gözler önüne seren Kurum, "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz" ifadelerini kullanarak, kentin daha iyi yönetimi hak ettiğini dile getirdi. Kurum, mesajında, 31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek" diyerek İstanbullulara umutlu bir gelecek vaad etti.

SIRADAKİ VİDEO
Klasik CHP İstanbul'u! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğlu'na isyan var!
26.02.2024Pazartesi
▶️ Mersin'de hayrete düşüren olay! Bahçesinde su ararken 'gaz' buldu | O anlar kameraya böyle yansıdı...
25.02.2024Pazar
▶️ Konya'da dehşet! 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
25.02.2024Pazar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya pompalı tüfeklerle ateş eden iki şahıs polis ekiplerince yakalandı
25.02.2024Pazar
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 9 gözaltı
25.02.2024Pazar
Bunlar da Var
▶️ Milletin adamı Başkan Erdoğan 70 yaşında 01:23
▶️ Milletin adamı 70 yaşında
26.02.2024Pazartesi
Son dakika! Elazığ’da maden ocağında göçük: İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı 00:20
Elazığ'da maden ocağında göçük
26.02.2024Pazartesi
Adana’da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti 07:39
Çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti
26.02.2024Pazartesi
SON DAKİKA! Elazığ’da krom madenine göçük meydana geldi! Elazığ Valisi Ömer Toraman olayla ilgili açıklamalarda bulundu 01:28
Elazığ'da krom madenine göçük meydana geldi
26.02.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA