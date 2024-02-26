Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, İstanbul'un karşılaştığı sorunlara ve yaşanan sıkıntılara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Paylaştığı dört ayrı videoda şehrin farklı bölgelerindeki sorunları gözler önüne seren Kurum, "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz" ifadelerini kullanarak, kentin daha iyi yönetimi hak ettiğini dile getirdi. Kurum, mesajında, 31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek" diyerek İstanbullulara umutlu bir gelecek vaad etti.