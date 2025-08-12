Çorum’da silahlı saldırı: “Ayaklarımı hissetmiyorum”
Çorum’da kimliği belirsiz kişiler, sokak ortasında pompalı tüfekle M.Y.’yi ayaklarından vurdu. Ağır yaralanan genç, ambulansa alınırken “Ayaklarımı hissetmiyorum” dedi. Polis, olayda kullanılan silahı buldu, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Sokak Ortasında Silahlı Saldırı
Olay, Kale Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. M.Y., sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle hedef alındı. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yere yığılan genç, ağır yaralandı.
Ambulansa Alınırken Acı Sözler
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınırken "Ayaklarımı hissetmiyorum" diyen M.Y., hastaneye kaldırıldı.
Pompalı Tüfek Boş Arsada Bulundu
Polis ekipleri, olay yerinin yakınında yere atılmış pompalı tüfek buldu. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.