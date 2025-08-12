Çorum’da silahlı saldırı: “Ayaklarımı hissetmiyorum”

Pompalı Tüfek Boş Arsada Bulundu Polis ekipleri, olay yerinin yakınında yere atılmış pompalı tüfek buldu. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ambulansa Alınırken Acı Sözler Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınırken "Ayaklarımı hissetmiyorum" diyen M.Y., hastaneye kaldırıldı.

Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Olay, Kale Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. M.Y., sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle hedef alındı. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yere yığılan genç, ağır yaralandı.

Çorum'da kimliği belirsiz kişiler, sokak ortasında pompalı tüfekle M.Y.'yi ayaklarından vurdu. Ağır yaralanan genç, ambulansa alınırken "Ayaklarımı hissetmiyorum" dedi. Polis, olayda kullanılan silahı buldu, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.