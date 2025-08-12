Hafriyat kamyonu 2 kişiyi ezerek öldürdü! Dehşet kamerada

4 Ağustos sabahı Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kırım Caddesi'nde meydana gelen kazada, Murat Üneş yönetimindeki hafriyat kamyonu, şantiye önünde yürüyen Semra Çevik (75) ve Anıl Gülçür'ün (67) üzerinden geçti.

Biri Olay Yerinde, Diğeri Hastanede Öldü

Kamyon altında kalan Anıl Gülçür olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Semra Çevik ise kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü Tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş tutuklandı. Görgü tanıkları, sürücünün yayaları muhtemelen fark etmediğini söyledi.

Kaza Anı Kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hafriyat kamyonunun önündeki iki kişiyi ezdiği ve çevredekilerin panik içinde yardıma koştuğu anlar yer aldı.