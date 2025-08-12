Son Dakika
Hafriyat kamyonu 2 kişiyi ezerek öldürdü! Dehşet kamerada

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kırım caddesinde ilerleyen hafriyat kamyonu, önündeki 2 yayayı fark etmeyerek ezdi. Olayda bir kişi olay yerinde, diğer kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

4 Ağustos sabahı Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kırım Caddesi'nde meydana gelen kazada, Murat Üneş yönetimindeki hafriyat kamyonu, şantiye önünde yürüyen Semra Çevik (75) ve Anıl Gülçür'ün (67) üzerinden geçti.

Biri Olay Yerinde, Diğeri Hastanede Öldü
Kamyon altında kalan Anıl Gülçür olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Semra Çevik ise kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü Tutuklandı
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş tutuklandı. Görgü tanıkları, sürücünün yayaları muhtemelen fark etmediğini söyledi.

Kaza Anı Kamerada
Güvenlik kamerası görüntülerinde, hafriyat kamyonunun önündeki iki kişiyi ezdiği ve çevredekilerin panik içinde yardıma koştuğu anlar yer aldı.

