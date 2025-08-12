PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da feci kaza! Lastiği patlayan kamyon köprü ayağına çarptı sürücü öldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fireni patlayınca köprü ayaklarına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Koşuboğazı Mahallesinde meydana geldi.


Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden Aleddin Aybaş (57) idaresindeki 16 BET 921 plakalı kamyon, lastiğinin patlaması sonucu yol ayrım köprüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun taşıdığı tutkal boya malzemesi, İzmir istikametine doğru ilerleyen Deniz Başer (35) yönetimindeki aracın üzerine döküldü.


Çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı olarak kayıtlara geçen kazada, kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

