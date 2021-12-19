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Çıldır’da üşüyen atların üzerine battaniye ve halı örtülüyor

Çıldır’da üşüyen atların üzerine battaniye ve halı örtülüyor
19.12.2021 10:27 - Son Güncelleme: 19.12.2021 10:28

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Kars-Ardahan sınırında bulunan bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmete sunulan kızakları çeken atlar, soğuk havadan battaniye örtülerek korunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Arpaçay’a bağlı Taşbaşı Köyü mevki Yunus’un yerinde yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde atlı kızak keyfi yaşatan kızakçılar, atlarına gözleri gibi bakıyor. Her turdan sonra önce atlarının terini silen kızakçılar, daha sonra atlarının üzerine battaniye, halı ve kilim örterek soğuktan korumaya çalışıyor. Taşbaşı Köyü’nde Çıldır Gölü üzerine vatandaşlara atlı kızak hizmeti veren Ertan Taşdemir, “Atlarımıza terli olduğu zaman bunları korumamız lazım. Yoruldukları zaman köy yakın olduğu için diğer atları kızaklara koşuyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hayvanlarımızın hakkını veriyoruz” dedi. Taşdemir, “Soğuktan koruyoruz, terlediği zaman dikkat ediyoruz. Bunlar bizim ekmek teknemiz, gelen insanları, misafirleri gezdirdiğimiz için bunlara bakmamız lazım” diye konuştu.

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