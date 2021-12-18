Kars haber son dakika! Kars Sarıkamış'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 3'ü ağır 10 yaralı

Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum- Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Öksüz; AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.