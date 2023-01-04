Cesedi kullandığı minibüsün yanında bulunmuştu, amcasının öldürdüğü ortaya çıktı: 2 gözaltı

Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Hacıibrahimuşağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında bir şahsın hareketsiz yattığını gören yoldan geçen sürücüler durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yerde yatan şahsın silahla vurulma sonucu öldüğünü belirledi. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, silahla öldürülen şahsın Kenan Özcan olduğunu tespit etti.