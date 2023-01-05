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Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı
05.01.2023 08:57 - Son Güncelleme: 05.01.2023 08:57

OTOMATİK OYNAT

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Pendik E5 Kara Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay 05.00 sıralarında Tuzla İçmeler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Umut Çalışır kontrolündeki 41 AEG 558 plakalı Tofaş marka otomobil hızla seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza sebebiyle bir süre durdurulan trafik akışı yanan otomobilin söndürülmesiyle tekrardan normal haline döndü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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