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Çermik'te öğretmen cinayeti!
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Çermik'te öğretmen cinayeti!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:43 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:43

Çermik’te feci olay... Öğretmen Özgür Ekinci, yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin (44), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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