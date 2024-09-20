SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum Akyarlar'da skandal görüntü: Yunan botu Türk karasularına girdi!
Haberler Yaşam Videoları

Bodrum Akyarlar'da skandal görüntü: Yunan botu Türk karasularına girdi!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:19 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:20

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk karasularına girerek sınır ihlali gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Yunan botları, bir mülteci botunu sahile kadar takip ederek Akcabük Tatil Sitesi önlerine kadar kovaladı.

Türk ekipleri hızla müdahale etti
Vatandaşların 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sevk edilen Türk güvenlik birimleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Yunan botları, Türk ekiplerinin müdahalesi sonrası bölgeden uzaklaştı.

SIRADAKİ VİDEO
Sivas'ta fındık işçileri dönüş yolunda kaza yaptı: 14 yaralı
20.09.2024Cuma
Çermik'te öğretmen cinayeti!
20.09.2024Cuma
Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı! O anlar kamerada
20.09.2024Cuma
Urfi Çetinkaya Son Dakika: Uyuşturucu Baronu Cezaevinde Ölü Bulundu!
20.09.2024Cuma
Mahmut Celalettin ÖKTEN Ortaokulu'nda şoke eden video! Çılgına dönen okul müdürü yardımcısının kapısını kırdı! Açığa alındı!
20.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü! 03:26
Akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı!
19.09.2024Perşembe
Halk TV’de İsmail Küçükkaya istemediği cevabı alınca canlı yayını kesti! 01:05
Halk TV yine yakalandı!
20.09.2024Cuma
Kocaeli’de Feci Kaza: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti! 00:16
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! O anlar kamerada!
19.09.2024Perşembe
Konya’da acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti 01:04
Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA