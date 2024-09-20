Bodrum Akyarlar'da skandal görüntü: Yunan botu Türk karasularına girdi!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:19 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:20

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Yunan botları, bir mülteci botunu sahile kadar takip ederek Akcabük Tatil Sitesi önlerine kadar kovaladı.

Türk ekipleri hızla müdahale etti

Vatandaşların 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sevk edilen Türk güvenlik birimleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Yunan botları, Türk ekiplerinin müdahalesi sonrası bölgeden uzaklaştı.