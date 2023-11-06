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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 09:49 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 09:58

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı! O anlar kamerada

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bahçeye giren saldırgan ayı ağaçları parçalamaya çalıştı. Vatandaşlar, "koca oğlan" diye bağırdıkları ayının kendilerine saldırmaya çalışması üzerine büyük panik yaşadı. Olay, Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Yenidemirciler köyünde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, köyde bulunan bir bahçeye giren ayı ile karşılaşan vatandaşlar, "koca oğlan" diye bağırarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ağaçları parçalamaya çalışan ayı bir süre sonra kendisine bağıran vatandaşlara doğru koşmaya başladı. Kendilerine saldırmak isteyen ayının koştuğunu gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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