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Canını hiçe saydı! Enkazın içinde oğlunun okul kitabını aradı

Canını hiçe saydı! Enkazın içinde oğlunun okul kitabını aradı
21.02.2023 16:26 - Son Güncelleme: 21.02.2023 16:26

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Adıyaman’da enkazdan canlarını kurtaran depremzedeler, bu kez de sağlam kalan eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. Çocuğunun kitaplarını almak için enkaza giren bir kadın, çocuğunun depremin hemen ardından kitabını sorduğunu söyledi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubattaki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce yapının yıkıldığı ve hasar gördüğü Adıyaman’da, insanlar eşyalarını kurtarmanın yollarını arıyor. Acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve hasarlı binalara giren ve eşyalarını çıkarmaya çalışan vatandaşlar canlarını hiçe sayıyor. Bazı vatandaşlar tamamen enkaza dönen evlerinin molozları arasında birkaç küçük değerli eşyalarını kurtarmanın peşine düştü. Çocuğunun kitaplarını almak için sağ kurtuldukları enkaza giren bir kadın, çocuğunun depremin hemen ardından kitabını sorduğunu dile getirdi. Tehlikeli bir şekilde ağır hasarlı ve yıkık binalara girenlere karşı polis ekipleri de sürekli devriye görevi yapıyor. Vatandaşların tehlikeli yapılardan uzak durmaları için uyarılarda bulunuyor.

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