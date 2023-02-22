Binalarda hasar tespitleri nasıl yapılıyor, hasar durumunu nasıl öğrenirsiniz? Bakanlık paylaştı…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından eş zamanlı başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bir kamu spotu filmi hazırladı. Bakanlık, sosyal medya hesaplarının yanı sıra görsel medya aracılığıyla yayımlanan videoda hasar tespit çalışma sürecini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili kapsayan depremlerin ardından hasar tespit çalışma sürecinin nasıl yapıldığını hazırladığı kamu spotu filminde anlattı. Ayrıca kamu spotu videosunda vatandaşların hasar tespitleriyle ilgili bilgi edinme ve itiraz süreçleri yer aldı.

"Hasar tespiti tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır"

Bilgilendirme videosunda "Hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir. Binalar hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Binanızın hasar durumu e-Devlet ya da www.hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz"

Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilen bilgilendirme videosunda ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Hasarsız ve az hasarlı binalar tamamen kullanılabilirken, orta hasarlı binaların detaylı deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur. Binanızın hasar durumu e-Devlet ya da www.hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebilir, hasar tespit başvurularınızı bu adreslerden yapabilir, veya afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezlerine başvurabilirsiniz."

"İtiraz başvuruları 1 aylık süre içinde e-Devlet ve iletişim ofislerine yapılacak"

Videoda ayrıca hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresinin bulunduğu bilgisi verildi. Bu süre içerisinde vatandaşların e-Devlet üzerinden ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabileceği, yapılan itiraz başvuruları doğrultusunda yeniden hasar tespitinin yapılarak kesin sonuç elde edileceği ifade edildi.