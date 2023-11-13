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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 13:17 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 13:41

Çanakkale'de Kepez Çayı taştı | Video

Çanakkale'de etkili olan sağanakla debisi yükselen Kepez Çayı taştı.

Çanakkale'de etkili olan sağanakla debisi yükselen Kepez Çayı taştı.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinden geçen Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.

Bir süre sonra taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi.

Çok sayıda tekne taşkından zarar görürken mal sahipleri bölgeye gelerek teknelerinin iplerini sağlamlaştırdı.

İçi su dolan ve akıntıya kapılan bazı tekneler ise battı.

Kepez Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken taşkın bölgesindeki büyük ağaç ve dal parçaları barınaktaki teknelere zarar vermemesi için kepçelerle toplanmaya çalışılıyor.

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