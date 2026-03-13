Türkiye yasta! Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, dün entübe edilmişti. Bugün 78 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Bir tarih dâhisini yitirdik."

Son Günleri Yoğun Bakımda Geçti

Sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören İlber Ortaylı'nın durumu dün ağırlaştı ve entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen büyük tarihçi, 13 Mart 2026'da 78 yaşında gözlerini yumdu.

Sağlık Bakanı: "Bir Tarih Dâhisini Yitirdik"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından taziyelerini iletti. Memişoğlu, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekânı cennet, makamı âli olsun." dedi.

İlber Ortaylı Kimdir?

21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya gelen Ortaylı, iki yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yüksek lisans yaptı. 1974'te doktor, 1979'da doçent unvanı aldı.

Topkapı'dan Akademiye Uzanan Kariyer

2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini yürüten Ortaylı, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu. Galatasaray Üniversitesi ve MEF Üniversitesi'nde Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Türk Tarih Kurumu şeref üyeliği de bulunan Ortaylı, Osmanlı tarihi başta olmak üzere onlarca kitap kaleme aldı.

8 Dil Bilen Büyük Akademisyen

Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince bilen Ortaylı, sadece akademik çevrelerin değil geniş halk kitlesinin de yakından tanıdığı ve sevdiği bir isimdi. Televizyon programları ve konferanslarıyla tarihi milyonlara sevdirdi. Türkiye, yetiştirdiği en büyük tarihçilerinden birini kaybetmenin derin acısını yaşıyor.