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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024, 10:08 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024, 10:08

Büyükçekmece’de film gibi hırsız polis kovalamacası kamerada

Büyükçekmece polisi bir süredir Kumburgaz bölgesinde panelvan minibüsle inşaatlardan malzeme çalan hırsızların peşine düştü. Sabah saatleri yine aynı bölgeden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, içerisinde 4 kişi olan minibüsü kovalamaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası şahıslar minibüs içinden çaldıkları malzemeleri polise attı. Atılan malzemelerin araç camını kırması sonucu bir polis yaralandı. Yaşanan nefes kesen hırsız polis kovalamacası E-5 Beylikdüzü istikametinde polisin yolu kapatıp şahısları durdurmasıyla son buldu. Şüpheli 4 kişi yakalanırken çok sayıda suç kayıtları olduğu da öğrenildi. Kovalamaca anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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