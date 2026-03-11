Bursa'da otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 1 ağır yaralı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Oktay S. (23), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gece Yarısı Şiddetli Çarpışma
Kaza, saat 03.30 sıralarında Elmasbahçeler Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kestel istikametine seyir halinde olan Oktay S. yönetimindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, Yusuf Y. idaresindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Otomobil Sürücüsü Araçta Sıkıştı
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 16 RS 365 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye Ekiplerinden Zamanla Yarış
Dorsenin altına giren otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Oktay S., ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin titiz ve yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oktay S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.