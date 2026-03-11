Bursa'da otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 1 ağır yaralı

Gece Yarısı Şiddetli Çarpışma

Kaza, saat 03.30 sıralarında Elmasbahçeler Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kestel istikametine seyir halinde olan Oktay S. yönetimindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, Yusuf Y. idaresindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil Sürücüsü Araçta Sıkıştı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 16 RS 365 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinden Zamanla Yarış

Dorsenin altına giren otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Oktay S., ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin titiz ve yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oktay S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.