Bursa’da otomobil 6 takla atarak karşı yola uçtu: 2 yaralı! O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil 6 kez takla atarak karşı yola uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun kavşağı mevkiinde yaşandı. Mehmet G. (47) yönetimindeki 16 KGM 47 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüj üzerinden karşı yola uçtu. Taklalar atarak sürüklenen araçta sürücü Mehmet G. ile yolcu Havva G. (44) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, çevredeki işyerinde bulunan köfteci çalışanlarının yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mehmet G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, otomobilin 6 kez takla attığı ve vatandaşların yaralıları araçtan çıkardığı anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.