Bursa’da minibüsün çarptığı adam ağır yaralandı! O anlar kamerada
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aracına binmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 47 yaşındaki Adnan T.’nin yaşadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
YOL KENARINDA FECİ KAZA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada 47 yaşındaki Adnan T. ağır yaralandı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, Adnan T. park ettiği 16 KGY 07 plakalı aracının yanına geldiği sırada, Turgut Ö.'nün (60) kullandığı 16 M 06134 plakalı özel halk minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Adnan T. için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Adnan T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yoğun bakım ünitesine alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracına binmek için yanına gelen Adnan T.'ye minibüsün hızla çarptığı görülüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.