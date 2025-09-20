Bursa’da minibüsün çarptığı adam ağır yaralandı! O anlar kamerada

YOL KENARINDA FECİ KAZA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada 47 yaşındaki Adnan T. ağır yaralandı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Adnan T. park ettiği 16 KGY 07 plakalı aracının yanına geldiği sırada, Turgut Ö.'nün (60) kullandığı 16 M 06134 plakalı özel halk minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Adnan T. için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Adnan T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yoğun bakım ünitesine alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracına binmek için yanına gelen Adnan T.'ye minibüsün hızla çarptığı görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.