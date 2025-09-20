PODCAST
Afyon'da 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırıldı
Lezzetin başkenti Afyonkarahisar, bu kez devasa bir sucuklu yumurta ile adını Guinness'e yazdırdı. 7. Gastro Afyon Festivali kapsamında hazırlanan ve 1930 kiloya ulaşan dev kahvaltılık, "dünyanın en büyük sucuklu yumurtası" unvanıyla tarihe geçti.
